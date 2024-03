Bad Nauheimer Heilwald startet in erste Saison

Bad Nauheim (dpa) - Der einzige zertifizierte hessische Heilwald in Bad Nauheim startet in seine erste Saison. Ab dem Frühjahr werden dort vermehrt Therapeuten mit ihren Patienten erwartet. «Heilwälder werden zur Therapie genutzt», erklärt Anna Redmann von der Stadtverwaltung. Sie müssten viele Kriterien erfüllen wie emissionsarme Luft, unversiegelter Bodenbelag und Sitzgelegenheiten. In die zwölf Reha-Kliniken in der Kurstadt im Wetteraukreis kommen viele Patienten etwa mit Herzkrankheiten, Rheuma oder psychosomatischen Problemen. Therapeuten der Kliniken wurden für die Behandlung im Wald, die aus Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen besteht, weitergebildet.