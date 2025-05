Heilwald und Wipfelweg: Neuigkeiten aus den Kurorten

Wiesbaden (dpa/lhe) - Neue Thermen, sanierte Bäder, Heilwald und Baumwipfelweg - aus den hessischen Kurorten gibt es immer wieder Neuigkeiten. Die Heilbäder übernehmen eine «gesamtgesellschaftliche Verantwortung» - so sieht es Almut Boller, Geschäftsführerin des Hessischen Heilbäderverbandes, der vor Kurzem zum 21. Kurtag nach Kassel geladen hat. Was die Menschen in den Kurorten entdecken können? Ein kleiner Überblick: