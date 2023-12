Mehr Übernachtungen und Umsätze in Heilbädern und Kurorten

Wiesbaden/Bad Nauheim (dpa/lhe) - Die hessischen Heilbäder und Kurorte sind nach Jahren der Krise auf Erholungskurs. Nach 8,5 Millionen Übernachtungen im Gesamtjahr 2022 seien in den ersten neun Monaten dieses Jahres rund 7,1 Millionen Übernachtungen in Heilbädern und Kurorten gebucht worden, und für das Gesamtjahr hoffe man auf 9,2 Millionen Übernachtungen, sagte Almut Boller, Geschäftsführerin des Hessischen Heilbäderverbandes, der Deutschen Presse-Agentur. Das wäre nach ihren Worten noch nicht ganz das Vor-Corona-Niveau, aber wieder recht nah dran.

Auch die Bruttoumsätze, die noch 2019 bei knapp 2,4 Milliarden Euro lagen und zwischenzeitlich vor allem pandemiebedingt deutlich zurückgingen, dürften in diesem Jahr die Marke von 2 Milliarden Euro wieder übersteigen. Viele Kliniken könnten zudem wieder an frühere Auslastungszahlen anknüpfen. Trotzdem bleiben Probleme - Häuser, die nicht mindestens 95 bis 98 Prozent Auslastung vorweisen könnten, kämen schnell in finanzielle Nöte, sagte Boller.