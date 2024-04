Kurorte und Heilbäder setzen auf Digitalisierung

Bad Orb (dpa/lhe) - Die hessischen Heilbäder und Kurorte wollen in Zukunft einen Schwerpunkt ihrer Arbeit auf die Digitalisierung der Angebote setzen. Das sagte der Vorsitzende des Heilbäderverbands Hessen, der Bad Wildunger Bürgermeister Ralf Gutheil (SPD) anlässlich des Kurtages am Donnerstag in Bad Orb (Main-Kinzig-Kreis). Die in dem Verband zusammengeschlossenen 30 Orte wollten die Kur neu interpretieren. «Dafür haben wir ganzheitliche, natürliche und persönliche Angebote gestaltet, die den Menschen stark für den Alltag machen», erklärte er.