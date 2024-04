Heilbäder und Kurorte informieren über aktuelle Lage

Bad Orb (dpa/lhe) - Die Corona-Pandemie und die Explosion der Energiepreise haben den hessischen Heilbädern und Kurorten in den vergangenen Jahren zugesetzt. Doch im vergangenen Jahr zeigten die Gästezahlen wieder nach oben. Der Hessische Heilbäderverband will an diesem Donnerstag (9.00 Uhr) bei seinem Kurtag in Bad Orb (Main-Kinzig-Kreis) über die jüngste wirtschaftliche Entwicklung in der Branche und über neue Trends informieren.