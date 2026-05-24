Baden-Württemberg sucht Song für Landesjubiläum

Stuttgart (dpa/lsw) - «Im Ländle da», «The Länd» oder «Irgendwo hier»: So könnte die neue Hymne für Baden-Württemberg heißen – ab sofort kann online darüber abgestimmt werden, welches Lied es werden soll. Zum 75. Geburtstag des Bundeslandes soll es einen Jubiläumssong geben, wie es auf der Internetseite des Landes heißt. Eine Jury hat bereits eine Vorauswahl getroffen, nun kann man bis zum 30. Juni über die drei Favoriten abstimmen.

Zur Auswahl stehen Lieder von Studierenden und Ehemaligen der Popakademie. Die drei Finalisten sind die Künstlerin Anica sowie die Bands Faxen und Freezy Bakery. Alle drei haben moderne Popsongs in deutscher Sprache eingereicht, in denen Heimat und ganz landestypische Dinge wie Brezeln besungen werden.

Bislang keine gemeinsame Hymne

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Baden-Württemberg wird am 25. April 2027 75 Jahre alt. Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Südwesten von den Alliierten zunächst in die Gebiete Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern geteilt worden.