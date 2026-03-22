Kult-Aufkleber aus Baden-Württemberg im Automaten am Airport

Stuttgart (dpa) - Die grellgelben und ovalen Aufkleber mit der Aufschrift «Nett hier. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg» sind mittlerweile in aller Welt zu finden. Jetzt versucht das Land, mit seiner eigenen Image-Kampagne noch stärker bei Reisenden zu landen: Am Stuttgarter Flughafen werden die Sticker mit dem selbstironischen Werbeslogan nun im Zehner-Pack aus einem Automaten angeboten.

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Das Gerät - natürlich auch in gelber Farbe - steht im Terminal 3. Für einen Euro gibt es zehn Aufkleber, inzwischen auch in englischer Sprache («Not bad. But have you ever been to Baden-Württemberg?»).

Hinter dem Angebot steht das Staatsministerium Baden-Württemberg als Auftraggeber der Kampagne. «Durch die Platzierung am Stuttgarter Flughafen werden alle relevanten Zielgruppen erreicht», sagt ein Sprecher der Landesregierung. «Menschen, die hier leben, Fachkräfte, Geschäftsreisende und Touristinnen und Touristen, aber auch Menschen, die offline sind.»