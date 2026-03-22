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Kult-Aufkleber aus Baden-Württemberg im Automaten am Airport

Ein Euro für zehn Aufkleber: Am Airport Stuttgart gibt es die legendären «Nett hier»-Sticker des Landes aus dem Automaten. Hinter dem Exportschlager steckt eine Kampagne mit langer Geschichte.

Der Sticker-Automat soll zunächst bis Ende des Jahres am Flughafen stehen. Foto: Christoph Schmidt/dpa
Der Sticker-Automat soll zunächst bis Ende des Jahres am Flughafen stehen.

Stuttgart (dpa) - Die grellgelben und ovalen Aufkleber mit der Aufschrift «Nett hier. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg» sind mittlerweile in aller Welt zu finden. Jetzt versucht das Land, mit seiner eigenen Image-Kampagne noch stärker bei Reisenden zu landen: Am Stuttgarter Flughafen werden die Sticker mit dem selbstironischen Werbeslogan nun im Zehner-Pack aus einem Automaten angeboten.

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Das Gerät - natürlich auch in gelber Farbe - steht im Terminal 3. Für einen Euro gibt es zehn Aufkleber, inzwischen auch in englischer Sprache («Not bad. But have you ever been to Baden-Württemberg?»). 

Hinter dem Angebot steht das Staatsministerium Baden-Württemberg als Auftraggeber der Kampagne. «Durch die Platzierung am Stuttgarter Flughafen werden alle relevanten Zielgruppen erreicht», sagt ein Sprecher der Landesregierung. «Menschen, die hier leben, Fachkräfte, Geschäftsreisende und Touristinnen und Touristen, aber auch Menschen, die offline sind.»

Der Spruch ist Teil einer bekannten Marketingkampagne des Landes aus den späten 1990er Jahren. Die Sticker haben sich seither zu einem populären Mitbringsel entwickelt, das Reisende an zahlreiche Orte rund um den Globus tragen und dort aufkleben oder in die Kamera halten.

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