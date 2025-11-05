Bild
Neutralitätsgebot

«Fuck Grüne» - Polizist bekommt Rüge wegen Aufkleber

Ein Aufkleber sorgt für Ärger: Warum ein Heilbronner Beamter nun eine Rüge kassiert hat.

Der Aufkleber war auf dem Privathandy angebracht. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa
Der Aufkleber war auf dem Privathandy angebracht. (Symbolbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Polizist sucht Frauenfoto im System - Buße vom Datenschützer
Bußgeldfall

Polizist sucht Frauenfoto im System - Buße vom Datenschützer

Als Polizist hat man Zugriff auf viele Daten - und muss sorgfältig damit umgehen. Ein Beamter aus Baden-Württemberg nutzte das Melderegister für unlautere Zwecke.

07.03.2025

Falscher Polizist bringt Seniorin um Schmuck und Gold
Betrugsmasche

Falscher Polizist bringt Seniorin um Schmuck und Gold

Ein Unbekannter gibt sich am Telefon als Beamter aus und ergattert wertvolle Beute. Die echte Polizei ermittelt nun - und hat einen Appell.

13.01.2025

Kim Virginia sorgt für Ärger und Hunger im Dschungelcamp
RTL-Realityshow

Kim Virginia sorgt für Ärger und Hunger im Dschungelcamp

Auch an Tag sechs wird es nicht langweilig im Dschungel: Reality-Sternchen Kim Virginia eckt an und teilt aus. Ein Liebes-Comeback zwischen ihr und Mike Heiter dürfte es wohl nicht mehr geben.

25.01.2024

Videoaufnahme

Polizeigewalt in USA: Beamter erschießt Mann im Auto

Der Polizist muss sich nun wegen Totschlags veratworten. Die Staatsanwaltschaft veröffentlicht Videomaterial des Vorfalls.

08.09.2023

Heilbronn

Falscher Polizist ergaunert fünfstelligen Betrag

12.06.2023