Neutralitätsgebot «Fuck Grüne» - Polizist bekommt Rüge wegen Aufkleber Ein Aufkleber sorgt für Ärger: Warum ein Heilbronner Beamter nun eine Rüge kassiert hat. 05.11.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Silas Stein/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa Der Aufkleber war auf dem Privathandy angebracht. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Bußgeldfall Polizist sucht Frauenfoto im System - Buße vom Datenschützer Als Polizist hat man Zugriff auf viele Daten - und muss sorgfältig damit umgehen. Ein Beamter aus Baden-Württemberg nutzte das Melderegister für unlautere Zwecke. 07.03.2025 Betrugsmasche Falscher Polizist bringt Seniorin um Schmuck und Gold Ein Unbekannter gibt sich am Telefon als Beamter aus und ergattert wertvolle Beute. Die echte Polizei ermittelt nun - und hat einen Appell. 13.01.2025 RTL-Realityshow Kim Virginia sorgt für Ärger und Hunger im Dschungelcamp Auch an Tag sechs wird es nicht langweilig im Dschungel: Reality-Sternchen Kim Virginia eckt an und teilt aus. Ein Liebes-Comeback zwischen ihr und Mike Heiter dürfte es wohl nicht mehr geben. 25.01.2024 Videoaufnahme Polizeigewalt in USA: Beamter erschießt Mann im Auto Der Polizist muss sich nun wegen Totschlags veratworten. Die Staatsanwaltschaft veröffentlicht Videomaterial des Vorfalls. 08.09.2023 Heilbronn Falscher Polizist ergaunert fünfstelligen Betrag 12.06.2023