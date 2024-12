Bätzing gegen «Festung Europa» und «America first»

Limburg (dpa) - Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hat in seiner Weihnachtspredigt vor dem Rückzug in abgeschottete «Eigenwelten» gewarnt. Nicht wenige versuchten heute, «sich aus anstrengenden Debatten in ihre Blasen und Sonderwelten» zurückzuziehen, sagte Bätzing am Mittwoch im Limburger Dom nach vorab verbreitetem Redetext. «Parolen wie die einer "Festung Europa" oder des "America first" sind doch nichts anderes als der Versuch, Eigenwelten zu bauen und sich abzugrenzen, auszuklinken aus der globalen Verantwortungsgemeinschaft, zu der wir als Menschen gehören.»