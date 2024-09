Bischof Bätzing: Wünsche mir Diakonat für Frauen

Fulda (dpa) - Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hofft für die kommende Weltsynode der katholischen Kirche auf einen Durchbruch in der Frage, ob Frauen künftig zum Diakonat zugelassen werden. «Ich wünsche mir sehr, dass die katholische Kirche es ermöglicht, dass Frauen die Diakonatsweihe empfangen können», sagte Bätzing in Fulda, wo sich die rund 60 katholischen deutschen Bischöfe zu ihrer Herbstvollversammlung getroffen haben. «Wir haben dazu ganz viel zusammengetragen auf dem Synodalen Weg an Argumenten, die dafür sprechen. Ich spüre, dass die Berufung von Frauen zu diesem Dienst in der Kirche vorhanden ist, gelebt wird, ausgebildet wird.»