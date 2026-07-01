Finanzaufsicht

Bafin: Geldbußen gegen Batteriehersteller Varta festgesetzt

Der Batteriehersteller Varta ist wirtschaftlich in schwerem Fahrwasser. Nun hat die Bafin Geldbußen in Höhe von 620.000 Euro verhängt. Weswegen?

Bafin verhängt Geldbußen gegen Varta. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Bafin verhängt Geldbußen gegen Varta. (Archivbild)

Ellwangen (dpa) - Die Finanzaufsicht Bafin hat Geldbußen in Höhe von 620.000 Euro gegen den Batteriehersteller Varta verhängt. Grund sei, dass Varta gegen die Marktmissbrauchsverordnung sowie das Wertpapierhandelsgesetz verstoßen habe, teilte die Bafin mit. Demnach hatte Varta eine Insiderinformation nicht unverzüglich bekanntgegeben und zudem den Halbjahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2024 nicht veröffentlicht. Ein Sprecher des Unternehmens wollte sich auf Anfrage nicht dazu äußern.

Varta mit Sitz im schwäbischen Ellwangen war zuletzt in schwieriges Fahrwasser geraten. Um die Pleite zu verhindern, hatte das Unternehmen im Juli 2024 ein Sanierungsverfahren im Rahmen des Restrukturierungsgesetzes angemeldet. Dieses soll kriselnden Unternehmen ein Insolvenzverfahren ersparen. In diesem Zuge wurden auch die Altaktionäre aus dem Unternehmen gedrängt. Die monatelange Neuaufstellung des Batterieherstellers sei abgeschlossen, hatte Varta Anfang April vergangenen Jahres mitgeteilt.

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