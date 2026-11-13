Bauarbeiten

Bagger legt Bahnverkehr in Karlsruhe lahm

Ein Bagger streift die Oberleitung am Bahnhof Karlsruhe-Durlach – für rund zweieinhalb Stunden sind die Gleise gesperrt. Das hatte auch Folgen für den Bahnverkehr.

Beschädigte Oberleitungen stören den Bahnverkehr in Karlsruhe-Durlach. (Symbolbild) Foto: Katharina Kausche/dpa
Beschädigte Oberleitungen stören den Bahnverkehr in Karlsruhe-Durlach. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Baggerfahrer hat bei Bauarbeiten am Bahnhof Karlsruhe-Durlach die Oberleitung beschädigt und damit den Bahnverkehr erheblich gestört. Wie viele Züge genau ausfielen oder sich verspäteten, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. 

Der 38-Jährige streifte den Angaben zufolge am Donnerstagvormittag mit seinem Bagger die Oberleitung über einem Gleis. Weil die Leitung beschädigt wurde, mussten die Gleise des Bahnhofs rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

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