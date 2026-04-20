Im Schwarzwald

Bagger stürzt ab - Fahrer schwer verletzt

Ein Baggerfahrer arbeitet nachts an Gleisen einer Bahnstrecke im Schwarzwald. Dann stürzt der Bagger ab, überschlägt sich und landet in einem Fluss. Mit schweren Folgen für den Fahrer.

Der Baggerfahrer wurde in Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Der Baggerfahrer wurde in Klinik gebracht. (Symbolbild)

Forbach (dpa/lsw) - Ein Baggerfahrer hat sich beim Arbeiten an Bahngleisen im Schwarzwald schwer verletzt. Der 52-Jährige arbeitete in der Nacht bei Forbach (Kreis Rastatt) und rutschte mit seinem Bagger ab, woraufhin sich dieser überschlug und in der Murg landete, wie die Polizei mitteilte. Der Mann habe sich nach dem Unfall über eine Stunde lang zu einem Anwesen geschleppt, wo Rettungskräfte alarmiert worden seien. Der Baggerfahrer sei in eine Klinik gebracht worden. 

Die Bergungsarbeiten dauerten am Morgen noch an, wie die Polizei mitteilte. Die Bahnstrecke sei gesperrt. Der genaue Unfallhergang sei Gegenstand der Ermittlungen.

Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft teilte mit, dass ab Forbach bis Freudenstadt derzeit kein Bahnverkehr möglich sei, da für ein Stellwerk erforderliche Kabel beschädigt worden seien. Es werde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Von Rastatt bis Forbach sei Bahnbetrieb möglich.

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