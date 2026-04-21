Unfall

Bahnstrecke nach Baggerabsturz wieder frei

Nach dem Absturz eines Baggerfahrers an einer Bahnstrecke im Schwarzwald sind die Gleise wieder freigegeben. Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls laufen.

Der Baggerfahrer wurde in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Der Baggerfahrer wurde in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)

Forbach (dpa/lsw) - Nach einem Baggerunfall an Bahngleisen bei Forbach (Kreis Rastatt) ist die Strecke zwischen Forbach und Freudenstadt wieder freigegeben worden. Dies teilte die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mit. Die Züge auf der Strecke sollten noch am Montagabend wieder verkehren. 

Der 52-jährige Baggerfahrer arbeitete laut Polizei in der Nacht auf Montag an den Bahngleisen und rutschte mit seinem Bagger ab, woraufhin sich dieser überschlug und in der Murg landete. Der Mann habe sich nach dem Unfall über eine Stunde lang zu einem Anwesen geschleppt, wo Rettungskräfte alarmiert worden seien. Er sei in eine Klinik gebracht worden. 

Die Bergungsarbeiten dauerten den Montag über an, wie die Polizei mitteilte. Die Bahnstrecke wurde gesperrt. Der genaue Unfallhergang sei Gegenstand der Ermittlungen.

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Bei Unfall wurden Kabel beschädigt

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Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft hatte am Montag mitgeteilt, dass zwischen Forbach und Freudenstadt derzeit kein Bahnverkehr möglich sei, da für ein Stellwerk erforderliche Kabel beschädigt worden seien. Ersatzverkehr mit Bussen sei eingerichtet. 

Der Unfall mit einem Zwei-Wege-Bagger, der sowohl auf der Straße als auch auf Gleisen fahren kann, hatte sich den Angaben nach bei nächtlichen Vegetationsarbeiten ereignet.

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