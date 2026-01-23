Bild
Verkehr

Bahn-Comeback im Schwarzwald - Hesse-Bahn rollt wieder

Nach Jahren von Kostensteigerungen, Artenschutzmaßnahmen, Bauverzögerungen ist es so weit: Die Hermann-Hesse-Bahn fährt wieder. Damit ist ein Prestigeprojekt abgeschlossen, fast jedenfalls.

Der Start für die reaktivierte Hesse-Bahn steht unmittelbar bevor. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Der Start für die reaktivierte Hesse-Bahn steht unmittelbar bevor.

Calw (dpa/lsw) - Der Termin wurde immer wieder um Jahre verschoben, ab 1. Februar geht es endlich los - die mehr als 40 Jahre stillgelegte Hermann-Hesse-Bahn im Nordschwarzwald fährt wieder und soll den Landkreis Calw besser an den Ballungsraum Stuttgart anbinden. Zunächst transportiert die reaktivierte Bahn Fahrgäste aber lediglich von Calw nach Weil der Stadt. Erst von Juni an fahren die batteriebetriebenen Züge dann auch nach Renningen (Kreis Böblingen). Grund dafür sind Verzögerungen beim Einbau von Signalanlagen.

Die Bahn soll dann alle 30 Minuten fahren, an Wochenende, Feiertagen und nach 20 Uhr jede Stunde. Angaben des Landratsamtes Calw zufolge werden täglich rund 3.000 Reisende, Touristen und Pendler einsteigen. Kurz vor dem offiziellen Start hatten zahlreiche Testfahrten stattgefunden. Man sei sehr erleichtert, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes. «Wir freuen uns nun auf die Eröffnungsfeier am 31. Januar und daran anschließend, wenn die Bahn von vielen Bürgerinnen und Bürgern nach langem Warten genutzt werden kann.»

Pionierprojekt im Schwarzwald

Die Hesse-Bahn gilt als ein Pionierprojekt bei der Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken im Südwesten. Im Jahr 2012 hatte der Landkreis Calw beschlossen, die 20 Kilometer lange Strecke als Zubringer zum Stuttgarter S-Bahn-Netz bis Renningen wiederzubeleben. Sie sollte im Jahr 2018 eröffnet werden. Die Kosten wurden damals auf rund 60 Millionen Euro geschätzt.

Verzögerung und Kostensteigerung wegen Artenschutz 

Inzwischen liegt die Summe für das Projekt bei rund 240 Millionen Euro - nicht zuletzt umfangreichen Maßnahmen zum Schutz von Fledermäusen geschuldet. Etwa 1.000 Exemplare 15 verschiedener Fledermausarten hatten sich die stillgelegten Tunnel als Lieblingsort auserkoren. Ausweichquartiere mussten geschaffen und vor allem eine spezielle Trennwandkonstruktion innerhalb der Röhren gebaut werden, um das Fledermausquartier zu erhalten. 

Die Bahn hat eine lange Tradition: 1872 als Württembergische Schwarzwaldbahn eröffnet, brachte die vom Dichter Hermann Hesse (1877–1962) geschätzte und später nach ihm benannte Bahn über ein Jahrhundert Stuttgarter in den Schwarzwald oder Calwer in die Schwaben-Metropole. 1983 fuhr der letzte Personenzug, 1988 der letzte Güterzug.

