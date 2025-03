Busse statt Bahn im Schwarzwald

Hausach (dpa/lsw) - Vor Ostern müssen sich Reisende und Pendler darauf einstellen, auf einem Abschnitt der Schwarzwaldbahn wegen Bauarbeiten länger unterwegs zu sein als üblich. Zwischen Hausach im Ortenaukreis und St. Georgen im Schwarzwald-Baar-Kreis werden von Freitag nächster Woche (4. April) an Busse unterwegs sein, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn (DB) in Stuttgart mit. Der Ersatzverkehr läuft demnach bis Karfreitag (18. April). Die Schwarzwaldbahn ist eine beliebte Touristenstrecke in Richtung Bodensee.