Bahn-Einschränkungen in Wiesbaden
Wegen einer technischen Störung an einem Stellwerk kommt es in Wiesbaden zu Einschränkungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn. ICE- und IC-Züge sind betroffen.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Eine technische Störung an einem Stellwerk führt seit dem Morgen zu Beeinträchtigungen am Wiesbadener Hauptbahnhof. Nach Angaben der DB Fernverkehr AG sind insbesondere ICE- und IC-Verbindungen betroffen. Einzelne Züge fallen aus oder werden ohne Halt in Wiesbaden Hbf umgeleitet, wie die Bahn mitteilte. Reisende müssen sich auf längere Reisezeiten einstellen.