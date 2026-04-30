Deutsche Bahn

Bahn-Einschränkungen in Wiesbaden

Wegen einer technischen Störung an einem Stellwerk kommt es in Wiesbaden zu Einschränkungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn. ICE- und IC-Züge sind betroffen.

Nach Angaben der DB Fernverkehr AG sind insbesondere ICE- und IC-Verbindungen betroffen. Foto: Sven Kaeuler/dpa
Nach Angaben der DB Fernverkehr AG sind insbesondere ICE- und IC-Verbindungen betroffen.

Wiesbaden (dpa/lhe) - Eine technische Störung an einem Stellwerk führt seit dem Morgen zu Beeinträchtigungen am Wiesbadener Hauptbahnhof. Nach Angaben der DB Fernverkehr AG sind insbesondere ICE- und IC-Verbindungen betroffen. Einzelne Züge fallen aus oder werden ohne Halt in Wiesbaden Hbf umgeleitet, wie die Bahn mitteilte. Reisende müssen sich auf längere Reisezeiten einstellen.

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