Stellwerk kaputt

Schon wieder: Züge am Stuttgarter Hauptbahnhof stehen still

Dieses Mal ist es kein Brand und kein Kurzschluss, sondern ein kaputtes Stellwerk: Am Stuttgarter Hauptbahnhof stand am Morgen erneut alles still. Nur sehr langsam kommt wieder Bewegung in die Sache.

Der Bahnverkehr war laut einem Bundespolizeisprecher eingestellt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Der Bahnverkehr war laut einem Bundespolizeisprecher eingestellt. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa) - Wieder einmal standen die Züge am Stuttgarter Hauptbahnhof für längere Zeit still, nichts ging mehr auf den zahlreichen Gleisen. Nach Angaben der Bahn war um 10.45 Uhr ein zentrales Stellwerk ausgefallen. «Es konnten keine Züge mehr fahren», sagte ein Sprecher. Entwarnung gab es dann etwa zwei Stunden später. «Das Stellwerk ist wieder voll funktionsfähig», hieß es bei der Bahn.

Nach Angaben des Unternehmens war zwischenzeitlich die Stromversorgung des Stellwerks unterbrochen gewesen. Züge wurden Züge während des Ausfalls umgeleitet, sie hielten statt in Stuttgart an benachbarten Bahnhöfen. Züge, die nicht am Gleis standen, sondern auf offener Strecke angehalten hatten, wurden zu anderen Bahnhöfen umgeleitet.

Auch S-Bahn betroffen

Die Stuttgarter S-Bahn war von der Störung ebenfalls stark betroffen. Sie konnte den Hauptbahnhof auch nach Freigabe des Regional- und Fernverkehrs zunächst nicht anfahren. Auch beim Regional- und Fernverkehr dürfte es nach Angaben der Bahn noch dauern, bis alles nach Plan fährt. Die Bahn empfahl Reisenden, ihre Verbindung zu prüfen, weil es zu Ausfällen, Einschränkungen und Abweichungen im Fahrplan kommen könne. Zuvor hatten die «Stuttgarter Zeitung» und die «Stuttgarter Nachrichten» berichtet.

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Mehrfach lahmgelegt

Der Bahnverkehr am Hauptbahnhof in Stuttgart war in den vergangenen Tagen immer wieder zeitweise gestört. Unter anderem musste er am Samstag wegen eines Böschungsbrandes zeitweise eingestellt werden. Zuvor hatte bereits am Freitag ein Kurzschluss an einer Oberleitung die Züge am Stuttgarter Hauptbahnhof abgebremst.

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