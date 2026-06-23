Deutsche Bahn

Auch S-Bahnverkehr in Stuttgart ruht

Aktuell stehen die Züge der Deutschen Bahn still. Es gibt Probleme mit dem digitalen Bahnfunk.

Bundesweit fährt aktuell kein Zug - und auch S-Bahnen stehen still. (Symbolbild) Foto: Markus Lenhardt/dpa
Bundesweit fährt aktuell kein Zug - und auch S-Bahnen stehen still. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Wegen der bundesweiten Störung im Zugfunk-Netz stehen auch alle S-Bahnen in Stuttgart still. «Derzeit werden alle S-Bahnen im gesamten S-Bahn-Netz an den Bahnsteigen zum Halten gebracht», teilte die S-Bahn Stuttgart auf X mit. «Prüft in der Reiseauskunft eure Verbindung auf alternative Verkehrsmittel. Wir geben euch Bescheid, sobald wir neue Informationen haben und einschätzen können, wie lange die Störung dauert.»

Der Verkehr der Deutschen Bahn ist wegen einer Funkstörung bundesweit eingestellt. Das bestätigte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Abend auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa. Vorläufig werden demnach alle Züge an Bahnhöfen zurückgehalten.

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