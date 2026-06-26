Brand behindert Verkehr

Böschungsbrand am Hauptbahnhof - S-Bahn-Verkehr betroffen

Ein Brand im Gleisvorfeld des Stuttgarter Hauptbahnhofs bringt den S-Bahnverkehr zum Stehen. Reisende müssen am Vormittag mit Ausfällen und mehr Zeit rechnen.

Reisende müssen teils mehr Zeit einplanen. (Archivbild) Foto: Markus Lenhardt/dpa
Reisende müssen teils mehr Zeit einplanen. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Wegen eines Böschungsbrandes im Bereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs kommt es zu Verzögerungen im Bahnverkehr. Das teilte die Feuerwehr auf X mit. Der Brand entstand demnach am Morgen im Gleisvorfeld des Hauptbahnhofs. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer und gaben Entwarnung. Dabei sei der S-Bahnverkehr 30 Minuten stillgelegt worden, wodurch sich einfahrende Züge stauten. 

Nach Auskunft der S-Bahn Stuttgart müssen Reisende auch in den nächsten Stunden noch mit Verzögerungen rechnen. Besonders betroffen seien die S-Bahn Linien S1, S2 und S3, die zunächst nur halbstündig abfahren. Reisende sollen sich vor der Abfahrt online informieren. 

Nach Einschätzungen der Feuerwehr Stuttgart könne es sich aufgrund der anhaltenden hohen Temperaturen um einen Vegetationsbrand handeln. Die genauen Umstände werden noch von der Polizei geklärt.

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