S-Bahn, Nah- und Fernverkehr

Bahnverkehr am Stuttgarter Hauptbahnhof eingestellt

Wegen eines Brandes läuft laut einem Bundespolizeisprecher nichts mehr: Der Bahnverkehr wurde eingestellt. Worauf müssen sich Reisende einstellen?

Der Bahnverkehr ist laut einem Bundespolizeisprecher eingestellt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Der Bahnverkehr ist laut einem Bundespolizeisprecher eingestellt. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa) - Wegen eines Böschungsbrands nahe dem Stuttgarter Hauptbahnhof ist der Bahnverkehr eingestellt worden. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit. Demnach gibt es seit dem Mittag Auswirkungen auf den Nah- und Fernverkehr. Auch der S-Bahn-Verkehr wurde in der Innenstadt gestoppt, wie die Deutsche Bahn auf «X» mitteilte. 

Bis die Löscharbeiten des Böschungsbrands abgeschlossen sind, ist der Bahn zufolge kein S-Bahn-Verkehr möglich. Laut dem Bundespolizeisprecher ist eine starke Rauchentwicklung zu sehen. Weitere Angaben etwa zum Ausmaß der Auswirkungen konnte er zunächst nicht machen.

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