Frankfurter Hauptbahnhof: Lange Schlangen am Info-Schalter
Aufatmen für die Fahrgäste: Einige Züge fahren wieder. Doch bis sich die Lage normalisiert, dauert es noch.
Frankfurt/Main (dpa) - «Fahrt fällt aus»: Diese Information für alle Züge auf der Anzeigetafel hat auch Reisende am Frankfurter Hauptbahnhof am Abend vor Probleme gestellt. Vor dem Info-Schalter bildeten sich lange Schlangen. Etwa ein Dutzend Mitarbeiter von DB Service mit gelben Westen beantworteten geduldig Fragen. Bahnmitarbeiter verteilten Wasser.
Auf einer Anzeige hieß es während des Bahn-Stillstands: «Der Zugverkehr ist momentan in ganz Deutschland eingestellt. Wenn Sie mit dem Deutschland-Ticket unterwegs sind, nehmen Sie sich ein Taxi/Hotel und reichen die Kosten über die Fahrgastrechte ein (Erstattung bis 120 Euro).» Reisende berichteten allerdings, es gebe in ganz Frankfurt kein Hotelzimmer mehr.
Nach Mitternacht rollte der Verkehr dann wieder an. Aber: «Bis sich der Bahnverkehr wieder normalisiert hat, muss bis mind. 24.06.2026 - 6 Uhr mit hohen Folgeverspätungen und kurzfristigen Fahrtausfällen gerechnet werden», teilte DB Regio Mitte auf der Plattform X mit.
Und: Ein ICE nach Mannheim und Stuttgart fuhr nahezu ohne Passagiere los. Niemand hatte den vielen Wartenden gesagt, dass er startet.