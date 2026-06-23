Bahn-Chefin Palla: Kennen Problem für Störung noch nicht

Berlin (dpa) - Nach Angaben der Chefin der Deutschen Bahn, Evelyn Palla, kennt der bundeseigene Konzern die genaue Ursache für die bundesweite Störung bisher nicht. «Wir versuchen jetzt, die Züge in die Bahnhöfe zu bekommen, damit die Reisenden aussteigen können. Und dann müssen wir das Problem, das wir noch nicht kennen, beheben», sagte Palla der «Bild»-Zeitung.