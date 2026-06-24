Deutsche Bahn

Zugverkehr in Baden-Württemberg läuft nach Störung stabil an

Nach der bundesweiten Bahnstörung rollt der Zugverkehr in Baden-Württemberg wieder. Dennoch rät die Bahn: Fahrgäste sollten sich vorab über mögliche Verspätungen informieren.

Nach der Bahnstörung rollt der Bahnverkehr auch in Baden-Württemberg wieder. Foto: Jason Tschepljakow/dpa
Nach der Bahnstörung rollt der Bahnverkehr auch in Baden-Württemberg wieder.

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach der bundesweiten Bahnstörung läuft der Verkehr in Baden-Württemberg wieder stabil. Der Zugverkehr sei planmäßig angelaufen, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn (DB). Alle Strecken seien wieder befahrbar. Es könne aber noch zu Folgeverspätungen kommen. Fahrgäste sollten sich demnach noch vor Reiseantritt über ihre Verbindungen informieren. 

Eine deutschlandweite Störung hatte bei der Deutschen Bahn (DB) am späten Dienstagabend für rund zwei Stunden Stillstand gesorgt. Es waren etliche Reisende betroffen. Gegen 0.30 Uhr fuhren die ersten Züge wieder. Danach lief der Verkehr am frühen Morgen Schritt für Schritt weiter an, wie ein DB-Sprecher mitteilte.

Am Stuttgarter Hauptbahnhof herrschte am Morgen danach das übliche Mittwochmorgen-Getümmel, wie ein dpa-Reporter berichtete. Von Gestrandeten der Nacht war nichts mehr zu sehen. Laut Anzeigetafel gab es nur eine Zugverspätung. Die Bundespolizei musste laut einem Sprecher wegen der Störung nicht ausrücken. Auch am Hauptbahnhof in Karlsruhe sah es am Morgen nach Normalbetrieb aus.

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