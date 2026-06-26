Kabelbrand legt Stuttgarter Hauptbahnhof teilweise lahm
Die komplette S-Bahn in der Innenstadt ist betroffen. Rauch am Gleis, gesperrte Gleise und banges Warten – was Fahrgäste jetzt wissen sollten.
Stuttgart (dpa/lsw) - Wegen eines Kabelbrandes am Stuttgarter Hauptbahnhof sind zahlreiche Gleise gesperrt worden, was sich massiv auf den Zugverkehr auswirkt. Die S-Bahn Stuttgart teilte auf X mit, dass die Sperrung den gesamten innerstädtischen Verkehr im S-Bahn-Netz betreffe. Auf allen Linien gebe es massive Störungen. Reisenden werde wegen der Hitze geraten, ihre Fahrten in den Abend zu verlegen.
Mehrere Fahrgäste hatten am Hauptbahnhof Rauch im Gleisvorfeld gemeldet, wie ein Sprecher Bundespolizei sagte. Das Feuer wurde am Nachmittag gelöscht. Derzeit sucht die Feuerwehr unter anderem mit einer Drohne nach weiteren Brandherden, wie es auf X hieß. Die Bundespolizei sperrte die Gleise 1 bis 12. Das wirkte sich massiv auf den Bahnverkehr aus. Ob auch Fernverkehrszüge betroffen waren, blieb zunächst unklar.