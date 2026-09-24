Bahn entwickelt Projekt mit selbstfahrenden Shuttles weiter
Mini-Busse statt Autos: Die Deutsche Bahn und der RMV setzen bei ihrem Projekt zu autonomem Fahren künftig kleine Shuttles für bis zu 15 Menschen in Darmstadt und im Kreis Offenbach ein.
Berlin (dpa/lhe) - Die Deutsche Bahn und der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) entwickeln ihr Projekt mit autonomen Fahrzeugen in Hessen weiter. In Teilen Darmstadts und des Kreises Offenbach sollen ab dem kommenden Jahr kleine Shuttles des Unternehmens Holon autonom Menschen an ihr Ziel bringen. Wie die Deutsche Bahn und der RMV mitteilten, stehen zunächst Testfahrten an, um das Gebiet einzulesen. Noch im kommenden Jahr sollen aber auch Fahrgäste zusteigen können.
Bei den neuen Fahrzeugen handelt es sich um kleine Shuttles, die mit Blick auf die Bedürfnisse im Öffentlichen Personennahverkehr entwickelt wurden. Die Mini-Busse sind barrierefrei und haben fünf Sitzplätze sowie einen Rollstuhlplatz. Sie fahren autonom, werden aber von Sicherheitspersonal überwacht. Wird der Rollstuhlplatz genutzt, stehen drei Fahrgastsitze zur Verfügung. Laut Hersteller finden insgesamt bis zu 15 Menschen Platz.
Projekt Kira mit rund 4.200 Testnutzern wird abgelöst
Bereits seit Mai 2025 läuft in Südhessen das Projekt Kira. In Darmstadt, Langen und Engelsbach bringen seitdem autonom fahrende Fahrzeuge Menschen an ihr Ziel. Mit Stand Ende Mai waren rund 4.200 Testnutzerinnen und Testnutzer zugelassen. Sie können via App die Fahrzeuge, die laut Bahn rund 130 Haltepunkte ansteuern, bestellen. Bei Kira kamen Autos mit fünf Sitzen zum Einsatz.
Dieses Projekt läuft zum Jahresende aus und wird durch das neue Projekt Kira+ mit den Holon-Shuttles abgelöst. «Das Ziel ist es, in naher Zukunft autonome Angebote in den regulären ÖPNV zu integrieren. Denn fahrerlose Verkehre bieten die große Chance, mit entsprechender politischer Unterstützung auch künftig überall und zu jeder Zeit einen attraktiven und finanzierbaren ÖPNV anzubieten», sagte RMV-Chef Knut Ringat laut einer Mitteilung.
«Kira» steht für «KI-basierter Regelbetrieb autonomer On-Demand-Verkehre». On-Demand-Verkehr bedeutet, dass man Fahrzeuge auf Abruf (on demand) bestellen kann.