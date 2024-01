Warten auf Genehmigung für autonome Shuttles in Darmstadt

Darmstadt (dpa/lhe) - Ein geplantes Pilotprojekt mit fahrerlosen und per App buchbaren Fahrzeugen in Darmstadt kämpft weiter mit Verzögerungen. Die nötige Genehmigung des Kraftfahrtbundesamtes sei beantragt, aber noch nicht erteilt, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Anfrage mit. Alle Projektpartner arbeiteten mit Hochdruck daran, das Projekt an den Start zu bringen. Sobald die Genehmigung erteilt sei, werde mit den ersten Fahrten begonnen. «Danach wird der Betrieb dann schrittweise hochgefahren», erklärte der Sprecher. Die Ausbildung der für das Vorhaben anfangs nötigen Sicherheitsfahrer solle demnächst beginnen.