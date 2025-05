Pilotprojekt testet selbstfahrende Autos im Nahverkehr

Langen (dpa/lhe) - Autonom fahrende Autos sollen in Südhessen demnächst die ersten Fahrgäste transportieren. Das Pilotprojekt mit dem Namen «Kira» wird an diesem Montag in Langen (Landkreis Offenbach) vorgestellt (10 Uhr). Beteiligt sind die Deutsche Bahn und der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV). Ihren Angaben zufolge ist es das erste Mal bundesweit, dass Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs in solchen Fahrzeugen mitfahren.