Positive Bilanz zu Pilotprojekt mit autonomem Shuttle

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Pilotprojekt mit selbstfahrenden Minibussen in Frankfurt ist aus Sicht der Organisatoren positiv verlaufen. Mehr als 2700 Fahrgäste seien binnen eines Jahres transportiert worden, teilten der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und die Frankfurter Verkehrsgesellschaft (VGF) am Freitag mit. Die elektrisch betriebenen Minibusse können noch bis 31. Oktober kostenlos im Stadtteil Riederwald per App gebucht werden.

An Bord ist zur Sicherheit noch ein Operator genannter Fahrer, der Minibus ist auch nur mit maximal 20 Stundenkilometern unterwegs. Der Pilotversuch bildete den Abschluss einer Reihe von Projekten mit autonom fahrenden Shuttles des RMV. Sie waren unter anderem bereits am Frankfurter Mainufer, in Wiesbaden, am Kloster Eberbach (Rheingau-Taunus-Kreis) und in Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig-Kreis) im Einsatz.

Nach Ende des Projekts im Riederwald sollen die Erkenntnisse mit denen aus den anderen Pilotversuchen ausgewertet werden, kündigte der RMV an. Der Pilotversuch im Riederwald kostete den Angaben zufolge rund 1,2 Millionen Euro, 70 Prozent davon stammen aus EU-Fördergeldern.

Dabei ist es auch zu Nutzungen jenseits der Idee gekommen, sich zur nächsten U-Bahn-Haltestelle bringen zu lassen, wie der Frankfurter Mobilitätsdezernent Wolfgang Siefert (Grüne) sagte. So hätten ältere Menschen den Minibus genutzt, um zum Supermarkt und zurückzufahren. Autonomes Fahren ist laut Siefert angesichts von Fachkräftemangel eine Technologie, die dringend weiter getestet und entwickelt werden sollte. Ohne Fördermittel sei dies allerdings im öffentlichen Nahverkehr nicht zu verwirklichen.