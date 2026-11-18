Bahn eröffnet neuen Wartungsstandort in Kassel
Fünf Instandhaltungsgleise auf rund 3.500 Quadratmetern: Die Bahn nimmt in Kassel einen neuen Instandhaltungsstandort in Betrieb. Wie er bei Bauarbeiten und Störungen helfen soll.
Kassel (dpa/lhe) - Die Deutsche Bahn hat in Kassel einen neuen Standort für die Instandhaltung von Spezialfahrzeugen eröffnet. Dafür habe die DB InfraGO eine seit rund zehn Jahren stillgelegte Werkhalle am Hauptbahnhof reaktiviert, wie das Unternehmen mitteilte.
Die Halle hat demnach eine Fläche von rund 3.500 Quadratmetern und fünf Instandhaltungsgleise mit zusammen etwa 450 Metern Länge. Dort halte die DB InfraGO künftig hochspezialisierte Fahrzeuge für Bau, Instandhaltung und Notfalltechnik einsatzbereit, hieß es.
Kurze Wege für Wartung und Reparaturen brächten die Spezialfahrzeuge schneller zurück in den Einsatz, etwa für Stopf- und Schleifarbeiten oder Notfallmaßnahmen, erklärte das Unternehmen. So könnten Bauzeiten optimiert, Sperrpausen reduziert und Störungen an der Infrastruktur schneller behoben werden. Zum Start arbeiten nach Bahnangaben 17 Beschäftigte am Standort.