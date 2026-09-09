Bahn-Bauarbeiten

Bauarbeiten bremsen Züge zwischen Kassel und Kreis Göttingen

Ersatzbusse, geänderte Fahrzeiten und Ausfälle: Die Modernisierung einer Zugstrecke bringt für Pendler Einschränkungen bei den Regionalzügen RE8, RE9 und RB83 mit sich.

Die Einschränkungen beginnen am 12. September und gliedern sich in mehrere Phasen. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Die Einschränkungen beginnen am 12. September und gliedern sich in mehrere Phasen. (Symbolbild)

Kassel/Halle (dpa) - Fahrgäste auf drei Regionalzuglinien zwischen Kassel und Halle (Saale) müssen sich wegen Bauarbeiten vom 12. September an auf wochenlange Einschränkungen einstellen. Grund sei eine umfassende Modernisierung der Schienenstrecke zwischen Halle Hauptbahnhof und Kassel-Wilhelmshöhe, teilte der Nordhessische Verkehrsverbund mit. Unter anderem würden Fahrleitungsmasten im Bahnhof Hann. Münden gesetzt. 

Betroffen seien bis 30. Oktober die Regionalzuglinien RE8, RE9 sowie RB83 auf dem Streckenabschnitt zwischen dem niedersächsischen Staufenberg-Speele und Witzenhausen im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis. 

Ersatzbusse, Fahrplanänderungen und Zugausfälle

Vom 12. September bis zum 30. Oktober werden den Angaben zufolge Züge der Linien RE8 und RE9 durch Busse ersetzt. In Witzenhausen sei eine Haltestelle «Witzenhausen Werrabrücke» eingerichtet worden. Auf der Linie RB83 gelten Fahrplanänderungen in vier Phasen:

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Impressum

  • Von 12. bis 25. September fahren Züge in Richtung Göttingen zwischen Kassel Hauptbahnhof und Hann. Münden 15 Minuten früher als gewohnt ab, zudem entfallen einzelne Verbindungen. 
  • Von 26. September bis 11. Oktober werden Züge zwischen Kassel Hauptbahnhof und Witzenhausen zwischen 5.00 und 21.00 Uhr durch Busse im Ersatzverkehr ersetzt. Ab 9. Oktober bedienen die Züge jeweils zwischen 21.00 und 5.00 Uhr Kassel-Wilhelmshöhe statt Kassel Hauptbahnhof.
  • Von 22. bis 30. Oktober fahren die Züge in Richtung Göttingen zwischen Kassel Hauptbahnhof und Hann. Münden zudem 15 Minuten früher als gewohnt. Zudem werden laut NVV einzelne Fahrten entfallen. Die Reisezeit werde sich durch den Ersatzverkehr erhöhen. Fahrgäste müssten in dieser Zeit zudem mit ungeplanten Ausfällen und Verspätungen rechnen. Deshalb könne es auch vorkommen, dass nicht alle Anschlüsse erreicht würden. 

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