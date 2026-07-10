Zugausfälle und Ersatzbusse zwischen Stuttgart und Tübingen

Reutlingen/Tübingen (dpa/lsw) - Bahnreisende und Pendler rund um Tübingen und Reutlingen müssen sich ab heute Abend (21.00 Uhr) auf wochenlange Einschränkungen einstellen. Wegen Bauarbeiten fallen laut Bahn bis Mitte August auf der wichtigen Verbindung zwischen Stuttgart und Tübingen zahlreiche Züge aus, Fahrpläne ändern sich und Busse ersetzen teilweise den Bahnverkehr.

Bis zum 8. August gibt es für Fahrgäste zwischen der Landeshauptstadt und der Unistadt am Neckar nur noch wenige Zugverbindungen. Züge der Linie RE 6 fallen zwischen den Hauptbahnhöfen Stuttgart und Tübingen aus, Züge der Linie MEX 18 zwischen Plochingen und Tübingen Hauptbahnhof. Weiter in Betrieb sind nur noch die Züge der Linie MEX 12, die im Stundentakt zwischen Stuttgart und Tübingen verkehren. Zwischen Tübingen und Reutlingen fahren diese Züge von 5.00 bis 20.30 Uhr im 30-Minuten-Takt.

Züge der Linie RB 63 fallen zwischen Reutlingen Hauptbahnhof und Metzingen aus, früh am Morgen und spät am Abend auch zwischen Tübingen Hauptbahnhof und Bad Urach.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Ersatzbusse zwischen Stuttgart und Tübingen

Als Ersatz für die vielen gestrichenen Verbindungen setzt die Bahn Busse ein. Zwischen Stuttgart und Tübingen sowie zwischen Stuttgart und Reutlingen könnten Fahrgäste Expressbusse nutzen. Diese fahren in Stuttgart am Hauptbahnhof an der Haltestelle Pariser Platz ab (Ausgang Gleis 1). Weitere Buslinien fahren zwischen Plochingen und Metzingen sowie Metzingen und Reutlingen. Diese Busse seien in den Abendstunden ab 20.00 Uhr ab/bis Tübingen Hauptbahnhof sowie an einzelnen Tagen ab/bis Bad Urach unterwegs. Die Einschränkungen gelten bis zum 8. August um 00.30 Uhr.

Und auch ab Anfang August droht weiter Ungemach für Pendler und Fahrgäste. Denn auch von 8. August bis zum 12. September gibt es auf den beiden Strecken von Stuttgart nach Tübingen und von Tübingen nach Bad Urach wohl Zugausfälle und Ersatzverkehr. Genaueres ist noch unklar: Das Fahrplankonzept sei im Entstehen, teilte die Deutsche Bahn mit.