Lange Bauarbeiten an Gleisen

Bauarbeiten legen Bahnstrecken im Südwesten lahm

Wegen Bauarbeiten müssen Pendler rund um Tübingen und Reutlingen mit Zugausfällen und geänderten Fahrplänen rechnen. Ersatzbusse sollen helfen – was Reisende jetzt beachten sollten.

Mehrere Wochen lang müssen Pendler und Bahnreisende Einschränkungen hinnehmen. (Symbolfoto) Foto: Jason Tschepljakow/dpa
Mehrere Wochen lang müssen Pendler und Bahnreisende Einschränkungen hinnehmen. (Symbolfoto)

Reutlingen/Tübingen (dpa/lsw) - Auf Bahnreisende und Pendler rund um Tübingen und Reutlingen kommen wochenlange Einschränkungen zu. Wegen Bauarbeiten fallen laut Bahn ab Mitte Juli bis Mitte September zahlreiche Züge aus, Fahrpläne ändern sich und Busse ersetzen teilweise den Bahnverkehr. Die Bahn rät Reisenden, vor der Fahrt die aktuellen Verbindungen auf bahn.de oder in der App DB Navigator zu prüfen.

Die Deutsche Bahn arbeite in den Sommermonaten an der Bahninfrastruktur zwischen Tübingen und Stuttgart sowie Tübingen und Bad Urach, heißt es in einer Mitteilung. So erneuert die DB InfraGO Gleise und Weichen im Tübinger Hauptbahnhof, setzt Infrastruktur instand und saniert sie. Der Bahnhof Metzingen wird um ein Bahnsteigdach reicher, der Bahnhof Oberboihingen werde barrierefreier. 

Für diesen Zeitraum gilt laut Bahn: Züge der Linie RE 6 fallen zwischen den Hauptbahnhöfen Stuttgart und Tübingen aus, Züge der Linie MEX 18 zwischen Plochingen und Tübingen Hauptbahnhof. Züge der Linie RB 63 fahren nicht zwischen Reutlingen Hauptbahnhof und Metzingen, in Tagesrandlagen nicht zwischen Tübingen Hauptbahnhof und Bad Urach. 

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Alternative Routen zwischen 10. Juli und 8. August

Zwischen Stuttgart und Tübingen empfiehlt die Bahn alternativ die stündliche Verbindung der Linie MEX 12. Zwischen Tübingen und Reutlingen fahren diese Züge von 5.00 bis 20.30 Uhr im 30-Minuten-Takt. 

Zudem setze die Bahn Busse ein. Zwischen Stuttgart und Tübingen sowie zwischen Stuttgart und Reutlingen könnten Fahrgäste Expressbusse nutzen. Diese fahren in Stuttgart am Hauptbahnhof an der Haltestelle Pariser Platz ab (Ausgang Gleis 1). Weitere Buslinien fahren zwischen Plochingen und Metzingen sowie Metzingen und Reutlingen. Diese Busse seien in den Abendstunden ab 20.00 Uhr ab/bis Tübingen Hauptbahnhof sowie an einzelnen Tagen ab/bis Bad Urach unterwegs. 

Danach Einschränkungen auf Neckar-Alb-Bahn und Ermstalbahn 

Direkt im Anschluss daran - vom 8. August bis 12. September - gibt es dann Zugausfälle auf der Neckar-Alb-Bahn und der Ermstalbahn. Auch dann werde Ersatzverkehr mit Bussen angeboten. Das Fahrplankonzept sei im Entstehen.

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