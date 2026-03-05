Baustellen bremsen Bahnverkehr – Einschränkungen ab Freitag

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Verspätungen, Umleitungen, geänderte Fahrpläne: Auf mehreren Bahnstrecken in Hessen wird gebaut, das bringt für die Reisenden und Pendler im Rhein-Main-Gebiet und in Mittelhessen ab Freitag (6. März) weitere deutliche Einschränkungen mit sich.

Davon betroffen sind laut Mitteilung der Bahn mehrere Linien im regionalen Nah- sowie im Fernverkehr auf der vielbefahrenen Strecke der Main-Weser-Bahn. Bei den Bauarbeiten soll zum einen die Strecke modernisiert werden. Zudem wird ein neues elektronisches Stellwerk in Stadtallendorf vorbereitet, das 2028 in Betrieb gehen soll. Züge können daher nur auf einem Gleis im Baustellenbereich fahren. Es kann den Angaben zufolge vom 6. bis zum 27. März immer wieder zu Verspätungen kommen, teils gelten andere Fahrpläne.

Zeitweise Sperrungen

Zwischen dem 6. März und 15. Mai gibt es außerdem Einschränkungen und zeitweise Sperrungen auf der Strecke zwischen Frankfurt-Höchst und Mainz-Kastel, Grund sind Arbeiten an der Stellwerkstechnik. Auch werden vom 6. bis 13. März Regionalzüge der Linien RE2 (zwischen Frankfurt und Koblenz) und RE3 (Vlexx zwischen Frankfurt und Saarbrücken) auf die Wiesbadener Seite des Rheins umgeleitet, nachts wird dies bis zum 26. März der Fall sein.

Wegen der zahlreichen Baustellen wird es in den kommenden Wochen auch Einschränkungen auf weiteren Strecken geben. So wird vom Abend des 13. März bis zum Morgen des 23. April eine wichtige Eisenbahnbrücke zwischen Mainz und Wiesbaden voll gesperrt – mit Folgen für den Fern- und Regionalverkehr. Hintergrund der Sperrung ist laut Bahn die im Sommer beginnende Sanierung der rechten Rheinstrecke, hierfür müssten Umleitungsstrecken vorbereitet werden.