Baustellen bremsen Pendler in Rhein-Main aus

Mainz/Wiesbaden/Frankfurt/Darmstadt (dpa) - Umleitungen, Schritttempo und dichter Verkehr in einigen engen Nebenstraßen - das ist Alltag in den Großstädten in Rhein-Main. Ob in Mainz, Wiesbaden, Frankfurt oder Darmstadt: überall in der Pendlerregion wird gebaut, mal kleiner und mal größer.