Ausgebremst: Baustellen sorgen in Städten für Frust

Wiesbaden/Frankfurt/Kassel (dpa/lhe) - Gesperrte Straßen und Wege stellen Verkehrsteilnehmer in vielen hessischen Städten zurzeit auf eine Geduldsprobe. «Der Sanierungsbedarf der Straßen ist sehr hoch», sagt ein Sprecher des Hessischen Städtetags in Wiesbaden. Alleine zu stemmen sei dies nicht: «Es sind erhebliche Summen, die wir insbesondere vom Bund und auch vom Land erwarten in dieser Frage.» In einigen Städten sorge zudem der Fernwärmeausbau für Baustellen.