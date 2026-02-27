Bauarbeiten auf Main-Weser-Bahn - Fahrplan eingeschränkt
Wer im März auf der Main-Weser-Bahn unterwegs ist, muss sich auf Zugausfälle, Umleitungen und geänderte Fahrzeiten einstellen. Was Pendler jetzt wissen müssen.
Frankfurt/Main/Cölbe (dpa/lhe) - Reisende und Pendler auf der vielbefahrenen Strecke der Main-Weser-Bahn müssen im März Einschränkungen hinnehmen. Von den Bauarbeiten in Mittelhessen zwischen Cölbe und Edermünde-Grifte werden zwischen dem 6. und 27. März mehrere Linien im regionalen Nahverkehr sowie der Fernverkehr betroffen sein, wie die Deutsche Bahn mitteilte.
Hintergrund sind Modernisierung der Strecke und die Vorbereitungen für ein neues elektronisches Stellwerk in Stadtallendorf, das 2028 in Betrieb gehen soll. Züge können daher nur auf einem Gleis im Baustellenbereich fahren. Es kann daher immer wieder zu Verspätungen kommen, teils gelten andere Fahrpläne. Die Änderungen sind in der Online-Fahrplanauskunft berücksichtigt. Folgendes gilt laut Bahn:
Werktags (Montag bis Freitag)
- Die Linie RE98 aus Frankfurt endet vorzeitig in Wabern
- Die RB41 entfällt zwischen Kirchhain und Treysa
- Die RB39 fährt stündlich zwischen Kassel und Bad Wildungen, aber zwischen Wabern und Kassel mit geänderten Fahrtzeiten
- Vom 9. bis 13. März entfällt der RE30 zwischen 10.00 Uhr und 18.00 Uhr zwischen Friedberg und Frankfurt Hbf
- Ein Ersatzverkehr ist noch in Planung und soll von den Verkehrsverbünden NVV und RMV bald veröffentlicht werden
Wochenenden (jeweils Freitag 21.00 bis Montag 5.00 Uhr)
- Die Strecke wird zwischen Cölbe und Edermünde-Grifte voll gesperrt. Die Züge der Linien RE30 und RE98 fahren nur zwischen Frankfurt und Marburg
- Am 7. und 8. März wird auch noch der Abschnitt zwischen Friedberg und Gießen gesperrt. Zwischen Friedberg und Frankfurt fährt der RE30 wieder.
- Die RB39 fällt zwischen Wabern und Edermünde-Grifte aus, zwischen Wabern und Bad Wildungen gelten andere Fahrzeiten
- Die RB41 entfällt zwischen Marburg und Kirchhain
- Ein Ersatzverkehr ist noch in Planung und soll von den Verkehrsverbünden NVV und RMV bald veröffentlicht werden
Fernverkehr:
- Züge der ICE-Linie 26 (Bremen – Hannover – Gießen – Frankfurt – Heidelberg – Stuttgart) werden zwischen Kassel und Frankfurt umgeleitet. Die Halte in Wabern, Treysa, Marburg (Lahn) und Gießen entfallen
- Züge der IC-Linie 34 (Münster – Dortmund – Siegen – Friedberg/ Frankfurt) beginnen und enden mehrheitlich bis zum 20. März in Dillenburg. Die Halte in Wetzlar, Bad Nauheim und Friedberg entfallen dabei.