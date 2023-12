Sperrung der Bahnstrecke Bad Vilbel-Frankfurt Anfang 2024

Frankfurt/Bad Vilbel (dpa/lhe) - Die jahrelangen Bauarbeiten an der neuen Trasse der S-Bahn-Linie 6 zwischen Bad Vilbel und Frankfurt-West gehen auf die Zielgerade - doch Anfang 2024 müssen Fahrgäste auf der Strecke noch einmal mit Einschränkungen rechnen. Vom 2. Januar bis einschließlich 18. Februar müsse die Strecke «noch ein letztes Mal komplett gesperrt werden», teilte die Deutsche Bahn mit.

Für den betroffenen Abschnitt der S6 will die Bahn einen Ersatzverkehr mit Bussen einrichten. Regionalzüge werden zum Teil über Hanau umgeleitet, einige Verbindungen fallen aus.

Während der siebenwöchigen Sperrung sollen Behelfsbahnsteige abgebaut und neue Bahnsteige an den neuen S-Bahn-Gleisen errichtet werden. Außerdem werden Schienen, Oberleitungen und Signale in ihre endgültige Position gebracht und an die bestehende Infrastruktur angeschlossen, wie die Bahn auf ihrer Internetseite erläuterte.