Neue Trasse für S-Bahnlinie 6 soll im Februar fertig sein

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Züge der S-Bahnlinie 6 sollen am 19. Februar 2024 erstmals auf den neugebauten, eigenen Gleisen zwischen Frankfurt West und Bad Vilbel fahren können. Anfang kommenden Jahres steht allerdings noch einmal eine siebenwöchige Streckensperrung auf dem kompletten Abschnitt an, wie die Deutsche Bahn am Mittwoch in Frankfurt mitteilte.