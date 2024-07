Bahn räumt Probleme bei Stellwerkbesetzung ein

Frankfurt/Lauterbach (dpa/lhe) - Nach Kritik des Vogelsbergkreises an Zugausfällen und anderen Problemen auf der Bahnstrecke zwischen Gießen und Fulda hat die Deutsche Bahn Personalengpässe bei der Besetzung von Stellwerken eingeräumt. Die DB entschuldige sich für die derzeitigen Einschränkungen und tue alles, «um die Auswirkungen auf die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten», teilte das Unternehmen auf Anfrage mit.

Auch wenn die Mehrzahl der Stellwerke in Hessen nach wie vor ausreichend mit Personal besetzt sei, seien bei der DB «trotz kontinuierlicher Personalgewinnung» die Folgen der demografischen Entwicklung und des allgemeinen Fachkräftemangels zu spüren. Diese Faktoren und auch erhöhte Krankenstände beim Personal machten sich nicht zuletzt in den Stellwerken bemerkbar.

Bei den Mitarbeitenden in den Stellwerken handele es sich um hochspezialisierte Fachkräfte, die kurzfristig schwer ersetzbar seien, erklärte das Unternehmen. Generell stelle kaum ein Unternehmen in Deutschland so viele neue Mitarbeitende ein wie die Deutsche Bahn – rund 130.000 allein in den vergangenen fünf Jahren.