Bahn-Reisende können aufatmen: GDL-Streik endet vorzeitig

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bahn-Reisende in Hessen dürfen in der neuen Woche wieder auf einen regulären Fahrplan hoffen: Die Lokführergewerkschaft GDL beendet ihren tagelangen Streik bei der Deutschen Bahn vorzeitig. Im Personenverkehr endet der Ausstand an diesem Montagmorgen um 2.00 Uhr. Ursprünglich sollte der Streik bis Montagabend um 18.00 Uhr andauern.