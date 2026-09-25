Bahn-Strecke Stuttgart-Heilbronn für eine Woche gesperrt

Stuttgart (dpa/lsw) - Anstatt 40 Minuten anderthalb Stunden Fahrtzeit: Pendler und Wasen-Besucher müssen sich für mehr als eine Woche auf eine Strecken-Sperrung der Bahn zwischen Stuttgart und Heilbronn einstellen. Wegen Bauarbeiten und der Digitalisierung des Bahnknotens wird auf der Strecke in beide Richtungen von Freitagabend bis einschließlich 4. Oktober ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, wie die Bahn mitteilte.

Demnach fährt ab 21 Uhr kein Zug mehr zwischen Heilbronn und Bietigheim (Kreis Ludwigsburg). Zwischen Heilbronn und Ludwigsburg müssen die Fahrgäste in Ersatzbusse umsteigen.

Wer von Heilbronn weiterreisen will, braucht noch mehr Geduld

In Heilbronn sorgte die erneute Sperrung bereits für Unmut: «Die derzeitige Situation ist nicht akzeptabel» sagte Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) dem SWR. Der Stadt sei bewusst, dass Investitionen und Sanierungen im Schienennetz notwendig seien. Gleichzeitig müsse aber gewährleistet sein, dass die Region Heilbronn-Franken auch während solcher Maßnahmen verlässlich erreichbar bleibe.

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