Bahn-Strecke Stuttgart-Heilbronn für eine Woche gesperrt
Mehr als doppelt so lange unterwegs: Pendler und Wasen-Besucher müssen zwischen Stuttgart und Heilbronn eine Woche auf Ersatzbusse umsteigen. In Heilbronn regt sich Unmut.
Stuttgart (dpa/lsw) - Anstatt 40 Minuten anderthalb Stunden Fahrtzeit: Pendler und Wasen-Besucher müssen sich für mehr als eine Woche auf eine Strecken-Sperrung der Bahn zwischen Stuttgart und Heilbronn einstellen. Wegen Bauarbeiten und der Digitalisierung des Bahnknotens wird auf der Strecke in beide Richtungen von Freitagabend bis einschließlich 4. Oktober ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, wie die Bahn mitteilte.
Demnach fährt ab 21 Uhr kein Zug mehr zwischen Heilbronn und Bietigheim (Kreis Ludwigsburg). Zwischen Heilbronn und Ludwigsburg müssen die Fahrgäste in Ersatzbusse umsteigen.
Wer von Heilbronn weiterreisen will, braucht noch mehr Geduld
In Heilbronn sorgte die erneute Sperrung bereits für Unmut: «Die derzeitige Situation ist nicht akzeptabel» sagte Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) dem SWR. Der Stadt sei bewusst, dass Investitionen und Sanierungen im Schienennetz notwendig seien. Gleichzeitig müsse aber gewährleistet sein, dass die Region Heilbronn-Franken auch während solcher Maßnahmen verlässlich erreichbar bleibe.
Noch mehr Geduld brauchen Menschen, die von Heilbronn in Richtung Neckar-Odenwald-Kreis – also etwa Osterburken oder Mosbach – reisen wollen. Hier fährt noch eine Woche länger – ab heute 21 Uhr bis zum 10. Oktober um 6 Uhr morgens – kein Zug, wie ein Sprecher der Bahn mitteilte. Auch hier müssen die Fahrgäste auf Schienenersatzverkehr mit Bussen umsteigen.