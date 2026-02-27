Bahnprojekt Wallauer Spange: Al-Wazir fordert mehr Tempo

Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - Beim stockenden Bahn-Bauvorhaben Wallauer Spange zwischen Wiesbaden und dem Frankfurter Flughafen tut sich wieder etwas. Das Planfeststellungsverfahren soll bis Ende März neu eingeleitet werden, wie der hessische Bundestagsabgeordnete Tarek Al-Wazir (Grüne) mitteilte. Das Bundesverkehrsministerium bestätigte das. «Nach derzeitiger Planung erscheint ein Planfeststellungsbeschluss 2027 möglich», ergänzte die Bundesbehörde in Berlin.

Foto: Marcus Brandt/dpa Allein ein Planfeststellungsverfahren kann sich schon jahrelang hinziehen. (Symbolbild)

Beim rund vier Kilometer langen Schienenstück Wallauer Spange, das Wiesbaden besser mit dem Frankfurter Flughafen verbinden soll, hatte es mehrere Hiobsbotschaften gegeben. Zunächst wurden mögliche Verzögerungen wegen Geldmangels bekannt. Dann lehnte das Eisenbahn-Bundesamt den Planfeststellungsantrag der Bahn-Tochter InfraGo aus formalen Gründen ab.

Foto: Michael Kappeler/dpa Der hessische Bundestagsabgeordnete Tarek Al-Wazir (Grüne) setzt sich in Berlin für sein Heimatbundesland ein. (Archivbild)

Al-Wazir, früher hessischer Verkehrsminister, begrüßte die erneut geplante Einleitung des Verfahrens. «Allerdings werden dann seit der Einstellung des Planfeststellungsverfahrens durch das Eisenbahn-Bundesamt bis zur erneuten Einleitung wieder fast sechs Monate vergangen sein», kritisierte der Grünen-Politiker. «In diesem Tempo kommt Deutschland beim Aus- und Neubau der Schiene viel zu langsam voran, so kann es nicht weitergehen.»