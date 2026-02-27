Deutsche Bahn

Bahnprojekt Wallauer Spange: Al-Wazir fordert mehr Tempo

Bei einem Bahnprojekt zwischen Wiesbaden und Frankfurt gibt es einen Neuanlauf. Das Planfeststellungsverfahren zur Wallauer Spange soll wieder starten. Welche Befürchtungen gibt es weiterhin?

Gleisbau ist langwierig. Auch seine Planung kann sich lange hinziehen. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Gleisbau ist langwierig. Auch seine Planung kann sich lange hinziehen. (Symbolbild)

Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - Beim stockenden Bahn-Bauvorhaben Wallauer Spange zwischen Wiesbaden und dem Frankfurter Flughafen tut sich wieder etwas. Das Planfeststellungsverfahren soll bis Ende März neu eingeleitet werden, wie der hessische Bundestagsabgeordnete Tarek Al-Wazir (Grüne) mitteilte. Das Bundesverkehrsministerium bestätigte das. «Nach derzeitiger Planung erscheint ein Planfeststellungsbeschluss 2027 möglich», ergänzte die Bundesbehörde in Berlin. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Allein ein Planfeststellungsverfahren kann sich schon jahrelang hinziehen. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Allein ein Planfeststellungsverfahren kann sich schon jahrelang hinziehen. (Symbolbild)

Beim rund vier Kilometer langen Schienenstück Wallauer Spange, das Wiesbaden besser mit dem Frankfurter Flughafen verbinden soll, hatte es mehrere Hiobsbotschaften gegeben. Zunächst wurden mögliche Verzögerungen wegen Geldmangels bekannt. Dann lehnte das Eisenbahn-Bundesamt den Planfeststellungsantrag der Bahn-Tochter InfraGo aus formalen Gründen ab.

Der hessische Bundestagsabgeordnete Tarek Al-Wazir (Grüne) setzt sich in Berlin für sein Heimatbundesland ein. (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/dpa
Der hessische Bundestagsabgeordnete Tarek Al-Wazir (Grüne) setzt sich in Berlin für sein Heimatbundesland ein. (Archivbild)

Al-Wazir, früher hessischer Verkehrsminister, begrüßte die erneut geplante Einleitung des Verfahrens. «Allerdings werden dann seit der Einstellung des Planfeststellungsverfahrens durch das Eisenbahn-Bundesamt bis zur erneuten Einleitung wieder fast sechs Monate vergangen sein», kritisierte der Grünen-Politiker. «In diesem Tempo kommt Deutschland beim Aus- und Neubau der Schiene viel zu langsam voran, so kann es nicht weitergehen.»

Al-Wazir befürchtet zudem, dass das Planfeststellungsverfahren erst nach 2027 abgeschlossen werden könnte. Das Ministerium «muss jetzt endlich Druck machen, damit die Wallauer Spange genehmigt, gebaut und in Betrieb genommen wird», forderte der ehemalige Verkehrsminister.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Was den Ausbau der Schiene bremst
Deutsche Bahn

Was den Ausbau der Schiene bremst

Da wird seit Jahren über neue Schienen gesprochen, und plötzlich wackelt die Finanzierung - das Beispiel «Wallauer Spange» zeigt, wie komplex Ausbauvorhaben bei der Bahn sind. Woran hakt es?

09.02.2026

Minister Mansoori rechnet mit Bau der «Wallauer Spange»
Bahnprojekte

Minister Mansoori rechnet mit Bau der «Wallauer Spange»

Trotz eines abgelehnten Antrags sieht Verkehrsminister Mansoori das Bahnprojekt «Wallauer Spange» nicht auf der Kippe. Die Grünen im Landtag fordern vom Minister mehr Engagement.

05.02.2026

Antrag für Bahnprojekt «Wallauer Spange» abgelehnt
Bahnverkehr

Antrag für Bahnprojekt «Wallauer Spange» abgelehnt

«Unvollständig» und «überarbeitungsbedürftig»: Das Eisenbahn-Bundesamt erteilt dem Antrag für das Bahnprojekt «Wallauer Spange» eine Absage. Steht das Vorhaben vor dem Aus?

29.01.2026

Grüne: Aus für «Wallauer Spange» träfe Pendler hart
Bahnverkehr

Grüne: Aus für «Wallauer Spange» träfe Pendler hart

Der mögliche Stopp für die «Wallauer Spange» hätte nicht nur herbe Folgen für Bahnfahrer, warnt Grünen-Chefin Anna Lührmann. Es träfe auch Kommunen, die bereits Geld in das Projekt gesteckt haben.

21.01.2026

Verzögerungen beim Bahnprojekt «Wallauer Spange» befürchtet
Bahnprojekte

Verzögerungen beim Bahnprojekt «Wallauer Spange» befürchtet

Bahnpendler hoffen auf schnellere Verbindungen, doch beim Bau der «Wallauer Spange» droht womöglich Stillstand. Laut Bundesverkehrsministerium wird «nichts angehalten».

16.01.2026