Bahnprojekt Wallauer Spange: Al-Wazir fordert mehr Tempo
Bei einem Bahnprojekt zwischen Wiesbaden und Frankfurt gibt es einen Neuanlauf. Das Planfeststellungsverfahren zur Wallauer Spange soll wieder starten. Welche Befürchtungen gibt es weiterhin?
Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - Beim stockenden Bahn-Bauvorhaben Wallauer Spange zwischen Wiesbaden und dem Frankfurter Flughafen tut sich wieder etwas. Das Planfeststellungsverfahren soll bis Ende März neu eingeleitet werden, wie der hessische Bundestagsabgeordnete Tarek Al-Wazir (Grüne) mitteilte. Das Bundesverkehrsministerium bestätigte das. «Nach derzeitiger Planung erscheint ein Planfeststellungsbeschluss 2027 möglich», ergänzte die Bundesbehörde in Berlin.
Beim rund vier Kilometer langen Schienenstück Wallauer Spange, das Wiesbaden besser mit dem Frankfurter Flughafen verbinden soll, hatte es mehrere Hiobsbotschaften gegeben. Zunächst wurden mögliche Verzögerungen wegen Geldmangels bekannt. Dann lehnte das Eisenbahn-Bundesamt den Planfeststellungsantrag der Bahn-Tochter InfraGo aus formalen Gründen ab.
Al-Wazir, früher hessischer Verkehrsminister, begrüßte die erneut geplante Einleitung des Verfahrens. «Allerdings werden dann seit der Einstellung des Planfeststellungsverfahrens durch das Eisenbahn-Bundesamt bis zur erneuten Einleitung wieder fast sechs Monate vergangen sein», kritisierte der Grünen-Politiker. «In diesem Tempo kommt Deutschland beim Aus- und Neubau der Schiene viel zu langsam voran, so kann es nicht weitergehen.»
Al-Wazir befürchtet zudem, dass das Planfeststellungsverfahren erst nach 2027 abgeschlossen werden könnte. Das Ministerium «muss jetzt endlich Druck machen, damit die Wallauer Spange genehmigt, gebaut und in Betrieb genommen wird», forderte der ehemalige Verkehrsminister.