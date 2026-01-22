Bild
Bombenentschärfung

Bahnstrecke am Freitag dicht – Bombe legt Züge lahm

Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe wird auf halbem Weg zwischen Frankfurt und Fulda die Strecke gesperrt. Bis wann Reisende mit Ausfällen und Umleitungen rechnen müssen.

Der Regionalbahnverkehr auf der Strecke zwischen Frankfurt und Fulda wird wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe bei Gelnhausen unterbrochen. (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Der Regionalbahnverkehr auf der Strecke zwischen Frankfurt und Fulda wird wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe bei Gelnhausen unterbrochen. (Archivbild)

Fulda/Frankfurt (dpa/lhe) - Die Entschärfung der Weltkriegsbombe in Gelnhausen wird am Freitag zu Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen Frankfurt und Fulda führen. Nach Angaben der Deutschen Bahn wird die Strecke zwischen Hailer-Meerholz und Langenselbold (Main-Kinzig-Kreis) ab 10.30 Uhr bis zum Ende der Entschärfung um voraussichtlich 17.00 Uhr gesperrt, so dass dort keine Züge fahren.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Fernverkehr wird umgeleitet

Im Nahverkehr sind die Züge der Linien RE50, RB51 und RE5 zwischen Frankfurt und Fulda beziehungsweise Bad Soden-Salmünster betroffen. Die Regionalbahnen beginnen oder enden den Angaben zufolge jeweils in Hailer-Meerholz beziehungsweise Langenselbold. Ob ein Busnotverkehr eingerichtet werden kann, wird laut DB derzeit noch geklärt. Züge des Fernverkehrs werden umgeleitet. Die Bahn riet allen Reisenden, sich kurz vor Fahrtantritt über die aktuelle Betriebslage unter bahn.de oder in der DB-Navigator-App zu informieren.

Entschärfung wird vermutlich mehrere Stunden dauern

Der Blindgänger war in der vergangenen Woche bei Bauarbeiten der Deutschen Bahn entdeckt worden. Es wird damit gerechnet, dass die Entschärfung durch Experten des Kampfmittelräumdienstes mehrere Stunden dauern wird. Die Evakuierung der rund 600 betroffenen Anwohner soll um 8.00 Uhr beginnen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bombe in Rastatt – Bahnstrecke dicht, Ersatzbusse im Einsatz
Bahnverkehr

Bombe in Rastatt – Bahnstrecke dicht, Ersatzbusse im Einsatz

Bombenentschärfung in Rastatt, Ersatzbusse, Verspätungen: Die wichtige Rheintalbahnstrecke ist am Sonntag einige Stunden lang auf einem Abschnitt gesperrt. Was Reisende wissen müssen.

23.10.2025

Nach Bombenentschärfung fahren Züge wieder nach Plan
Blindgänger

Nach Bombenentschärfung fahren Züge wieder nach Plan

Auf einer Baustelle in Stuttgart wird eine Weltkriegsbombe gefunden. In der Sperrzone liegen unter anderem Bahngleise und ein Wohngebiet. Das hatte Auswirkungen auf Bahnreisende.

13.08.2025

A45 nach Bombenentschärfung wieder freigegeben
Verkehr

A45 nach Bombenentschärfung wieder freigegeben

Ein Metallsucher entdeckt eine alte Weltkriegsbombe im Lahn-Dill-Kreis. Zur Entschärfung wurde die Autobahn gesperrt.

01.01.2025

Kriegsfolgen

Bombenentschärfung in Karlsruhe beginnt

05.05.2023

Karlsruhe

Mehr als 2000 Bewohner von Bombenentschärfung betroffen

05.05.2023