Bahnstrecke am Freitag dicht – Bombe legt Züge lahm

Fulda/Frankfurt (dpa/lhe) - Die Entschärfung der Weltkriegsbombe in Gelnhausen wird am Freitag zu Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen Frankfurt und Fulda führen. Nach Angaben der Deutschen Bahn wird die Strecke zwischen Hailer-Meerholz und Langenselbold (Main-Kinzig-Kreis) ab 10.30 Uhr bis zum Ende der Entschärfung um voraussichtlich 17.00 Uhr gesperrt, so dass dort keine Züge fahren.

Fernverkehr wird umgeleitet

Im Nahverkehr sind die Züge der Linien RE50, RB51 und RE5 zwischen Frankfurt und Fulda beziehungsweise Bad Soden-Salmünster betroffen. Die Regionalbahnen beginnen oder enden den Angaben zufolge jeweils in Hailer-Meerholz beziehungsweise Langenselbold. Ob ein Busnotverkehr eingerichtet werden kann, wird laut DB derzeit noch geklärt. Züge des Fernverkehrs werden umgeleitet. Die Bahn riet allen Reisenden, sich kurz vor Fahrtantritt über die aktuelle Betriebslage unter bahn.de oder in der DB-Navigator-App zu informieren.

Entschärfung wird vermutlich mehrere Stunden dauern