Bahnstrecke in Südhessen mit Oberleitung ausgerüstet

Frankfurt/Main (dpa) - Auf einer rund fünf Kilometer langen Bahnstrecke in Südhessen können ab sofort auch elektrisch betriebene Züge fahren. Die sogenannte Nibelungenbahn zwischen Hofheim (Ried) und Bürstadt wurde innerhalb von etwa fünf Monaten mit Oberleitung ausgerüstet, wie die Bahn am Montag in Frankfurt mitteilte. Die Kosten dafür liegen bei rund sechs Millionen Euro. Der Streckenabschnitt soll nun verstärkt genutzt werden, wenn die Bahnstrecke zwischen Frankfurt und Mannheim (Riedbahn) ab Mitte Juli für eine fünfmonatige Generalsanierung voll gesperrt wird. Dann könnten neben Dieselfahrzeugen auch elektrisch betrieben Züge dort unterwegs sein. Zwischen dem 5. August und dem 14. Dezember sollen stündlich zwei statt wie sonst nur ein Zug pro Stunde auf dem Streckenabschnitt Worms-Bürstadt fahren.