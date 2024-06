Bäume stürzen auf ICE-Strecke: Züge evakuiert

Stadtallendorf (dpa/lhe) - Wegen umgestürzter Bäume auf einer Bahnstrecke im Landkreis Marburg-Biedenkopf sind am späten Mittwochabend zwei ICE evakuiert worden. Etwa 160 Reisende seien von der etwa dreistündigen Großaktion betroffen gewesen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Kassel. Auch am Donnerstagmorgen gab es noch Behinderungen. Der ICE-Fernverkehr Kassel-Frankfurt wurde umgeleitet, die Reisenden im Nahverkehr mussten zum Teil auf Busse umsteigen. Wie lange die Bergungs- und Reparaturarbeiten noch dauern werden, teilte eine Bahnsprecherin zunächst nicht mit.