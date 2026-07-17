Bahn

Bahnstrecke zwischen Friedberg und Hanau weiter gesperrt

Am Donnerstag sind zwei Waggons eines Güterzugs entgleist. Die Folgen beeinträchtigen den Bahnverkehr noch länger.

Die Gleise sind beschädigt. (Archivbild) Foto: Christine Schultze/dpa
Die Gleise sind beschädigt. (Archivbild)

Nidderau (dpa/lhe) - Nachdem Waggons eines Güterzugs entgleist sind, ist die Bahnstrecke zwischen Friedberg und Hanau weiter gesperrt. Es müssten «umfangreiche Schäden» beseitigt werden, sagte eine Bahn-Sprecherin. Wie lange die Arbeiten noch dauern, ist offen.

Am Donnerstag hatte ein Autozug die beiden entgleisten Waggons auf einer Strecke von etwa 450 Metern mitgeschleift. Dies habe zu Beschädigungen im Gleisbett geführt, sagte die Bundespolizei. Auch ein Bahnsteig im Bahnhof Nidderau wurde beschädigt. Die Ermittlungen zur Ursache des Vorfalls laufen.

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