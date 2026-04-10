Bahnstrecke zwischen Hanau und Fulda ab Montag wieder frei
Der Streckenabschnitt zwischen Hanau und Fulda soll ab dem 13. April wieder für den Zugverkehr freigegeben werden. Im Mai sind weitere Bauarbeiten zwischen Nidda und Glauburg-Stockheim geplant.
Hanau/Fulda (dpa/lhe) - Die Züge des Regional- und Fernverkehrs zwischen Hanau und Fulda sollen ab kommendem Montag (13. April) wieder planmäßig fahren. Auch die Lahn-Kinzig-Bahn (RB 46) soll in dem Abschnitt zwischen Lieblos und Gelnhausen ihren Betrieb wieder aufnehmen, wie die Deutsche Bahn mitteilte.
Vorausgegangen waren Bauarbeiten in den vergangenen zwei Jahren, in denen der fünf Kilometer lange Streckenabschnitt umfassend erneuert wurde. Außerdem wurde der Bahnhof Lieblos nach Angaben der Deutschen Bahn zu einem Kreuzungsbahnhof ausgebaut. Am Bahnhof Gelnhausen wurde ein neuer barrierefreier Bahnsteig errichtet. Bis zur Wiederaufnahme des Zugbetriebs am 13. April bleibe der eingerichtete Ersatzverkehr zwischen Gründau-Lieblos und Gelnhausen noch bestehen.
Weitere Streckensperrungen im Mai
Im nördlichen Bereich der Lahn-Kinzig-Bahn dauern die Bauarbeiten noch weiter an, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Vom 9. bis zum 23. Mai sollen demnach zwischen Nidda und Glauburg-Stockheim die Gleise erneuert werden. Dieser Umstand erfordere eine erneute Sperrung bis Gelnhausen, weswegen für Fahrgäste ein Ersatzverkehr eingerichtet werde.