Lahn-Kinzig-Bahn: Streckensperrung wegen Bauarbeiten
Fahrgäste brauchen auf der RB 46 zwischen Gießen und Gelnhausen in den nächsten Monaten viel Geduld, denn an den Gleisen wird gebaut. Wie man trotzdem weiterkommt.
Gießen/Nidda (dpa/lhe) - Wegen Bauarbeiten müssen sich Fahrgäste auf der Lahn-Kinzig-Bahn (RB 46) zwischen Gelnhausen und Gießen in den kommenden Monaten auf größere Einschränkungen einstellen. Die Bahn sperrt ab diesem Sonntag (1. März) zunächst den Abschnitt zwischen Gießen und Hungen (Landkreis Gießen).
Von Ende Juni bis Mitte Dezember wird dann eine größere Strecke zwischen Gießen und Nidda gesperrt, wie das Unternehmen mitteilt. Der Betreiber der RB 46, die Hessische Landesbahn (HLB), kündigte zudem Zugausfälle vom 1. März bis voraussichtlich 12. April zwischen Gelnhausen und Nidda an.
Die Einschränkungen treffen Pendler und Pendlerinnen aus den Landkreisen Gießen, Wetterau und Main-Kinzig. Sie kommen mit Ersatzbussen weiter, wie die Bahn mitteilt. Das Unternehmen bittet, sich vor Fahrtantritt in der elektronischen Auskunft zu informieren. Die HLB weist darauf hin, dass in den Bussen keine Fahrräder transportiert werden könnten.
Neue Stellwerke und Bahnübergänge
Bei den Bauarbeiten werden fünf neue elektronische Stellwerke errichtet. Mit der neuen Technik können Weichen und Signale von den Zugführern per Mausklick gestellt werden - dies soll einen störungsfreien Bahnverkehr ermöglichen. Zudem werden unter anderem entlang der Strecke zwölf Bahnübergänge komplett erneuert und bei zehn weiteren Übergängen die Technik modernisiert.
Wegen Gleiserneuerungen wird zudem vom 9. bis zum 23. Mai zwischen Nidda und Gelnhausen kein Zug fahren.