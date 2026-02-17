Deutsche Bahn

Lahn-Kinzig-Bahn: Einschränkungen wegen Bauarbeiten

Fahrgäste brauchen Geduld, denn an den Gleisen wird gebaut. Welche Strecken betroffen sind.

Fahrgäste der Lahn-KInzig-Bahn müssen umsteigen. Foto: Federico Gambarini/dpa
Gießen/Nidda (dpa/lhe) - Fahrgäste der Lahn-Kinzig-Bahn müssen wegen Bauarbeiten mit Einschränkungen rechnen. Ab dem 1. März würden zunächst zwischen Gießen und Hungen keine Züge mehr fahren, teilte die Deutsche Bahn mit. Von Ende Juni bis Mitte Dezember sei die Gesamtstrecke zwischen Gießen und Nidda gesperrt. Es werde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. 

Bei den Bauarbeiten werden fünf neue elektronische Stellwerke errichtet. Mit der neuen Technik können Weichen und Signale von den Zugführern per Mausklick gestellt werden. Zudem werden unter anderem entlang der Strecke zwölf Bahnübergänge komplett erneuert und bei zehn weiteren Übergängen die Technik modernisiert. 

Wegen Gleiserneuerungen wird zudem vom 9. bis zum 23. Mai zwischen Nidda und Gelnhausen kein Zug fahren.

